Скончался заслуженный тренер России Петр Рыбин

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 октября 2025 года на 68-м году жизни скончался заслуженный тренер России по велоспорту на треке Рыбин Петр Иванович», — говорится в сообщении. Рыбин работал в ГБУ ДО СШОР имени В. Коренькова и за свою карьеру подготовил множество победителей международных соревнований и мастеров спорта.

Фото: Telegram-канал Федерации велосипедного спорта РФ.