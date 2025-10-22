Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
Птн, 24
Сбт, 25
11°
ЦБ USD 81.65 0.3 23/10
ЦБ EUR 94.75 0.08 23/10
Нал. USD 82.00 / 82.10 22/10 18:15
Нал. EUR 95.25 / 96.69 22/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 034
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 291
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 298
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 919
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали, как получить охотничий билет
В министерстве рассказали, что для получения охотничьего билета рязанцы должны сдать обязательный экзамен на знание охотминимума. Отмечается, что его должны сдавать как граждане, впервые оформляющие документ, так и охотники, у которых билет был аннулирован из-за несоответствия требованиям или на основании судебного решения о лишении права охотиться. В минприроды уточнили, что проверка знаний проводится в форме тестирования и включает в себя вопросы: на знание требований безопасности при осуществлении охоты; на знание требований ограничений охоты, а также иных параметров, установленных правилами охоты; на знание основ биологии животных. Тест включает от 100 до 200 вопросов. Чтобы пройти его успешно, нужно правильно ответить минимум на 75% из них. Пересдать экзамен можно минимум через месяц после первой попытки.

Рязанцам рассказали, как получить охотничий билет. Об этом сообщает региональное минприроды.

В министерстве рассказали, что для получения охотничьего билета рязанцы должны сдать обязательный экзамен на знание охотминимума. Отмечается, что его должны сдавать как граждане, впервые оформляющие документ, так и охотники, у которых билет был аннулирован из-за несоответствия требованиям или на основании судебного решения о лишении права охотиться.

В минприроды уточнили, что проверка знаний проводится в форме тестирования и включает в себя вопросы:

  • на знание требований безопасности при осуществлении охоты;
  • на знание требований ограничений охоты, а также иных параметров, установленных правилами охоты;
  • на знание основ биологии животных.

Тест включает от 100 до 200 вопросов. Чтобы пройти его успешно, нужно правильно ответить минимум на 75% из них.

Пересдать экзамен можно минимум через месяц после первой попытки.