Рязанцам рассказали, как получить охотничий билет

В министерстве рассказали, что для получения охотничьего билета рязанцы должны сдать обязательный экзамен на знание охотминимума. Отмечается, что его должны сдавать как граждане, впервые оформляющие документ, так и охотники, у которых билет был аннулирован из-за несоответствия требованиям или на основании судебного решения о лишении права охотиться. В минприроды уточнили, что проверка знаний проводится в форме тестирования и включает в себя вопросы: на знание требований безопасности при осуществлении охоты; на знание требований ограничений охоты, а также иных параметров, установленных правилами охоты; на знание основ биологии животных. Тест включает от 100 до 200 вопросов. Чтобы пройти его успешно, нужно правильно ответить минимум на 75% из них. Пересдать экзамен можно минимум через месяц после первой попытки.

