Россиян предупредили об аннулировании водительских прав
С 1 марта 2027 года в России начнется аннулирование водительских прав для граждан, у которых будут выявлены опасные заболевания, включая психические расстройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.

Важным нововведением станет создание единого реестра Минздрава, в который будут заноситься данные о состоянии здоровья водителей. Доступ к этому реестру получит МВД России. Если будет установлено противопоказание к управлению транспортным средством, информация будет передаваться в реестр, и водитель обязан будет пройти медицинское освидетельствование. В случае неявки на обследование водительские права будут аннулированы автоматически.

На данный момент обязательное медицинское освидетельствование требуется только по истечении срока действия водительского удостоверения, что происходит раз в 10 лет. Однако, как показывает практика, некоторые граждане с медицинскими противопоказаниями продолжают управлять автомобилем, что создает угрозу для жизни других участников дорожного движения.

Также стоит отметить, что со следующего года в России водительские удостоверения с истекшим сроком действия не будут продлеваться автоматически.