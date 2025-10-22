Россиян предупредили об аннулировании водительских прав

С 1 марта 2027 года в России начнется аннулирование водительских прав у граждан с опасными заболеваниями, включая психические расстройства, сообщил депутат Сергей Колунов (РИА Новости). Для этого создадут единый реестр Минздрава с данными о здоровье водителей, доступ к которому получит МВД. При выявлении противопоказаний водитель должен пройти медицинское освидетельствование, а при неявке права аннулируются автоматически.

На данный момент обязательное медицинское освидетельствование требуется только по истечении срока действия водительского удостоверения, что происходит раз в 10 лет. Однако, как показывает практика, некоторые граждане с медицинскими противопоказаниями продолжают управлять автомобилем, что создает угрозу для жизни других участников дорожного движения.

Также стоит отметить, что со следующего года в России водительские удостоверения с истекшим сроком действия не будут продлеваться автоматически.