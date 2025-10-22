Ночью в Рязанской области объявляли беспилотную опасность

Рассылка поступила в 00:00 22 октября. Жителей призвали не подходить к окнам, уйти с улицы и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру «112». Утром угрозу отменили.

Ночью в Рязанской области объявляли беспилотную опасность. Об этом сообщила РСЧС.

Рассылка поступила в 00:00 22 октября. Жителей призвали не подходить к окнам, уйти с улицы и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру «112».

Утром угрозу отменили.