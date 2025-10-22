МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
По данным регионального ЦГМС, утром 22 октября местами на территории Рязанской области ожидается туман с ухудшением видимости 200 -700 м. В связи с повышенной опасностью возникновения ДТП жителей призвали быть предельно осторожными.
