МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

По данным регионального ЦГМС, утром 22 октября местами на территории Рязанской области ожидается туман с ухудшением видимости 200 -700 м. В связи с повышенной опасностью возникновения ДТП жителей призвали быть предельно осторожными.