Адвокаты Никитина опоздали на заседание по продлению ареста

В начале заседания выяснилось, что защитники по неизвестной причине не явились в суд. Следователь, прокурор и сам Никитин были против продолжения заседания из-за того, что нарушится право на защиту. Объявили перерыв. После прибытия адвокатов, суд продолжился. Один из потерпевших Потерпевший Амелин сам на заседание не прибыл, но через следователя передал заявление суду, что родственники и друзья Никитина угрожают ему, а также препятствуют его предпринимательской деятельности.

Адвокаты экс-зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина опоздали на заседание по продлению ему срока содержания под арестом. Заседание началось чуть позже, сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда 22 октября.

В начале заседания выяснилось, что защитники по неизвестной причине не явились в суд. Следователь, прокурор и сам Никитин были против продолжения заседания из-за того, что нарушится право на защиту. Объявили перерыв. После прибытия адвокатов, суд продолжился.

Один из потерпевших Амелин сам на заседание не прибыл, но через следователя передал заявление суду, что родственники и друзья Никитина угрожают ему, а также препятствуют его предпринимательской деятельности. После этого заявления одна из зрительниц сказала слова: «это про мою картинку».

Адвокаты приобщили к делу характеристику с последнего места работы обвиняемого. Она положительная. Никто не возражал о приобщении этого документа к материалам дела. Далее следователь попросила закрыть рассмотрение вопроса от слушателей из-за тайны следствия. Адвокат напомнил, что в апелляционном судебном заседании дело рассматривалось в открытом суде.

«Вряд ли здесь появятся новый тайны следствия, которые надо скрывать от прессы», — отметил один из адвокатов Никитина.

Судья все-таки удовлетворил ходатайство следователя, назвав его мотивированным, и постановил закрыть судебное заседание. Определение еще не вынесли.

Напомним, экс-зампреду рязанского правительства Артему Никитину вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получении взяток в особо крупном размере). По версии следствия, их сумма превышает 17 миллионов рублей. Также Никитина обвинили в отмывании денег или имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

Кроме того, известно, что показания на Никитина, вероятно, дал бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, он находится в СИЗО.

Подробнее о задержании бывшего зампредседателя регионального правительства Артема Никитина можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.