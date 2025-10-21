Жители шести рязанских улиц останутся без холодной воды 22 октября

В среду, 22 октября, c 09:00 до 10:00 холодной воды не будет по адресам: улица Дзержинского, дома №№ 7, 8, 8 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1), 10 (МБУДО МУЦ), 10 (МКУ Техобеспечение), 12, 12-а, 13, 14. Также с 09:00 до 13:00 ресурса не будет по адресам: улица Горького, дома №№ 1 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань), 1 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья), 1 (ГКУ РО Управление социальной защиты населения Рязанской области), 1 (МКУ Техобеспечение), 1 (Рязанская областная Дума), 1 (Управление Гостехнадзора Рязанской области); улица Есенина, дома №№ 57 (МБОУ Школа № 43), 59/12, 61/13; Колхозная 1/3, 1/3 (НО Рязанский ипотечный фонд), 2, 2а (МАМИ — институт), 3, 4, 5; улица Маяковского, дома №№ 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11; проезд Машиностроителей, дома №№ 2/6, 3, 4, 5, 6 корп.1, 7, 8, 10.