За ночь над Россией уничтожили 55 беспилотников ВСУ

34 беспилотника средства ПВО перехватили над Ростовской областью, шесть — над Воронежской областью. По три дрона сбили над Краснодарском краем и Липецкой областью. Еще два БПЛА уничтожили над Крымом, семь — над Черным морем.

За ночь над Россией уничтожили 55 беспилотников ВСУ. Об этом 21 октября сообщило Минобороны в своих соцсетях.

34 беспилотника средства ПВО перехватили над Ростовской областью, шесть — над Воронежской областью.

По три дрона сбили над Краснодарском краем и Липецкой областью.

Еще два БПЛА уничтожили над Крымом, семь — над Черным морем.