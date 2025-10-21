В Рязани водитель легковушки устроил пробку, перекрыв выезд с односторонней полосы
Кадры сделаны возле кинотеатра «Октябрь» вечером 21 октября. «Один уникум хотел проехать через одностороннее движение и парализовал выезд», — заявил один из водителей.
