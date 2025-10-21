Рязань
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам: Крупской 10, 12 (супермаркет), 12 корп.1, 12 корп.2, 14, 14 корп.1, 14 корп.2, 16; Большая 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88; Полевая (Шереметьево-Песочня) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корп.2, 28, 29, 30; Старое Село 3 (МБУДО ДШИ № 7), 5, 6а, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корп.1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корп.1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87; Касимовское шоссе 46А (автосервис).

В Рязани еще на пяти улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам:

  • Крупской 10, 12 (супермаркет), 12 корп.1, 12 корп.2, 14, 14 корп.1, 14 корп.2, 16;
  • Большая 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88;
  • Полевая (Шереметьево-Песочня) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корп.2, 28, 29, 30;
  • Старое Село 3 (МБУДО ДШИ № 7), 5, 6а, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корп.1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корп.1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87;
  • Касимовское шоссе 46А (автосервис).