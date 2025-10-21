В России хотят ввести доступ по паспорту к контенту 18+

В России может быть введена обязательная идентификация пользователей по паспорту для доступа к контенту с маркировкой 18+. Такое предложение озвучил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что значительное число российских подростков имеет свободный доступ к контенту, содержащему ненормативную лексику, сцены насилия и пропаганду асоциального поведения. Это, по его мнению, приводит к искажению моделей поведения молодежи и утрате культурных ориентиров. Машаров предложил, что доступ к контенту с маркировкой 18+ должен быть возможен только после идентификации пользователя через паспорт, водительские права или банковские данные.

Он подчеркнул важность защиты детей и создания безопасного цифрового пространства. По его словам, несовершеннолетние часто становятся жертвами интернет-мошенников, и в 25% случаев они попадаются на уловки злоумышленников, а 5% из них могут стать преступниками. Машаров призвал к быстрому принятию необходимых мер для снижения рисков воздействия на молодежь со стороны мошенников, онлайн-казино и других опасных элементов.