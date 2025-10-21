В России могут обанкротиться тысячи малых предприятий

На встрече с министром финансов Антоном Силуановым лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выразил серьезную озабоченность по поводу предложенного снижения нижней границы налога на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса. Об этом пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

По его словам, такая мера может привести к банкротству тысяч семейных пекарен, кафе, парикмахерских и других небольших предприятий, что негативно скажется на экономике страны.

Нечаев призвал министра совместно проработать поправку ко второму чтению бюджета, чтобы вернуть границу НДС на приемлемый уровень. Он также подчеркнул важность сохранения льгот по НДС для разработчиков российского программного обеспечения.

По мнению Нечаева, сокращение льгот может вынудить IT-компании сокращать сотрудников, что приведет к утечке квалифицированных специалистов за границу.

«Тысячи хороших специалистов могут уехать заграницу. При этом бюджет может потерять десятки миллиардов рублей — столько же, сколько планировал получить», — отмечает Нечаев.