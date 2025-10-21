В России хотят запретить медучреждениям навязывать пациентам платные услуги

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов обратился в Минздрав с просьбой запретить платным клиникам навязывать пациентам дополнительные услуги. По его словам, доходы медперсонала в коммерческих учреждениях зависят от числа пациентов и стоимости процедур, что ведёт к назначению ненужных обследований, ухудшает качество обслуживания и снижает доверие к медицине. Также Нилов отметил, что разрыв между окладом и премиями может достигать 5-6 раз, что вызывает массовый уход специалистов из бюджетных учреждений.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение в Министерство здравоохранения с просьбой запретить платным медицинским учреждениям навязывать пациентам дополнительные услуги.

Как сообщает ТАСС, в своем письме депутат указал на проблему, связанную с тем, что доходы медицинского персонала в коммерческих клиниках зависят от количества пациентов и стоимости предоставляемых услуг.

Нилов подчеркнул, что это приводит к тому, что врачи вынуждены назначать ненужные процедуры и обследования, что негативно сказывается на качестве медицинского обслуживания и снижает доверие к системе здравоохранения.

Он также отметил, что разрыв между официальным окладом и премиальной частью может достигать 5-6 раз, что способствует «колоссальному оттоку специалистов из бюджетных организаций».