В России хотят запретить медучреждениям навязывать пациентам платные услуги

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение в Министерство здравоохранения с просьбой запретить платным медицинским учреждениям навязывать пациентам дополнительные услуги.
Как сообщает ТАСС, в своем письме депутат указал на проблему, связанную с тем, что доходы медицинского персонала в коммерческих клиниках зависят от количества пациентов и стоимости предоставляемых услуг.
Нилов подчеркнул, что это приводит к тому, что врачи вынуждены назначать ненужные процедуры и обследования, что негативно сказывается на качестве медицинского обслуживания и снижает доверие к системе здравоохранения.
Он также отметил, что разрыв между официальным окладом и премиальной частью может достигать 5-6 раз, что способствует «колоссальному оттоку специалистов из бюджетных организаций».