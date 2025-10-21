В Москве убит режиссер и кинооператор Сергей Политик

В Москве возле своего дома был убит 56-летний режиссер и кинооператор Сергей Политик, который недавно отметил день рождения. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на дочь кинодеятеля, трагедия произошла 18 октября на улице Сталеваров.

По информации Telegram-канала Baza, конфликт возник, когда Сергей сделал замечание молодому человеку, который вел себя странно. В ответ на это нападавший накинулся на него с ножом. В результате нападения Политик получил проникающее колото-резанное ранение груди и скончался на месте.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Силовики установили личность подозреваемого — им оказался 33-летний иностранец, который скрывается от правоохранительных органов.

Сергей Политик был известным оператором-постановщиком, работавшим над сериалом «Закрытая школа» и фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок». Его смерть стала большой утратой для коллег и поклонников его творчества.