В Минфине предложили наделить президента правом регулирования в валютной сфере

Министерство финансов России разработало новый проект поправок к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», который позволит президенту вводить валютные ограничения без согласования с другими законами. Это значит, что президент сможет самостоятельно устанавливать правила для валютных операций в стране, пишет интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом. В законопроекте уточняется, что валютные ограничения могут включать запреты на определенные операции, лимиты на суммы и требования о получении специальных разрешений. Также в документе прописаны полномочия государственных органов и банков по контролю за соблюдением этих ограничений. На данный момент за нарушение таких ограничений ответственность не предусмотрена, но новый законопроект предполагает, что такие меры будут вводиться, и нарушителей можно будет привлекать к ответственности.

