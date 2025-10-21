В Дашково-Песочне задымилась машина

Инцидент произошел во вторник, 21 октября, на улице Шереметьевской. По словам очевидцев, задымился белый Nisssan. На месте работают сотрудники МЧС. Отмечается, что дальнейшего возгорания удалось избежать.