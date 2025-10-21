В Дашково-Песочне задымилась машина
Инцидент произошел во вторник, 21 октября, на улице Шереметьевской. По словам очевидцев, задымился белый Nisssan. На месте работают сотрудники МЧС. Отмечается, что дальнейшего возгорания удалось избежать.
В Дашково-Песочне задымилась машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
