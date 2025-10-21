У рязанки конфисковали два автомобиля из-за пьяной езды мужа

Ранее 29-летнего жителя Сараевского района неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В декабре 2024 года злоумышленника судили за пьяную езду. Однако в январе и июне 2025 года мужчина снова сел за руль нетрезвым. Суд назначил виновному полтора года принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты, лишил «прав» на четыре года и два месяца. Кроме того, конфисковал два автомобиля, принадлежащие супруге.

