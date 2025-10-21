Рязанский облсуд ужесточил приговор водителю-нарушителю

Ранее суд первой инстанции вынес мужчине приговор по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Он назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет ограничения свободы. Основанием для ужесточения стало то, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, это создавало потенциальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Рязанский облсуд дополнил наказание лишением водительских прав на два года.

