Рязанка приняла участие в шоу «Битва шефов»

Алена работает в Михайловском техникуме имени Мерзлова и давно мечтала попасть на эту передачу. Для участия девушка испекла курник.

«Блюдо я подавала с соленьями, которые приготовила моя бабушка. Конечно, я волновалась. К сожалению, победителем не стала, прошла только два тура, но ничуть не расстроилась. Главное — моя мечта исполнилась, и я побывала на этой передаче», — сказала рязанка.