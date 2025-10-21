Пьяный рязанец угрожал убить мать табуретом

В полицию обратилась 52-летняя жительница рабочего поселка Побединка Скопинского района и рассказала о конфликте с 31-летним сыном. Женщина упрекнула его в алкоголизме и отсутствии работы, на что мужчина разозлился и высказал угрозу. В отношении дебошира возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

