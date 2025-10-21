Появилось видео с места серьезного ДТП с мотоциклистами в Рязани
Авария произошла во вторник, 21 октября, на улице Новоселов. По данным очевидцев, автомобиль поворачивал и не увидел мотоцикл. Ранее сообщалось, что в аварии есть погибший.
Появилось видео с места серьезного ДТП с мотоциклистами в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
