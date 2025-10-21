Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 868
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 222
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 186
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 847
Появилось видео с места серьезного ДТП с мотоциклистами в Рязани
Появилось видео с места серьезного ДТП с мотоциклистами в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Авария произошла во вторник, 21 октября, на улице Новоселов. По данным очевидцев, автомобиль поворачивал и не увидел мотоцикл.

Ранее сообщалось, что в аварии есть погибший.