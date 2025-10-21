Осужденный экс-президент Франции Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем

Рязань
25 сентября суд Парижа приговорил 70-летнего экс-президента к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Кортеж экс-президента Франции подъехал к территории тюрьмы Сантэ примерно в 10:38 21 октября по московскому времени. Периметр был оцеплен полицией, на месте дежурили десятки сотрудников правопорядка. Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых сообщалось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем, где будет отбывать пятилетний срок. Об этом 21 октября сообщило РИА Новости.

25 сентября суд Парижа приговорил 70-летнего экс-президента к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Кортеж экс-президента Франции подъехал к территории тюрьмы Сантэ примерно в 10:38 21 октября по московскому времени. Периметр был оцеплен полицией, на месте дежурили десятки сотрудников правопорядка.

В материале напомнили, что расследование дела началось в 2012 году после публикации документов, в которых сообщалось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. Он заявлял, что два раза передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

В 2018 году Саркози предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от обвинений в адрес бывшего президента.