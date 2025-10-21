Малков поблагодарил участников Единого дня озеленения

Малков поблагодарил участников Единого дня озеленения. Об этом губернатор сказал на заседании правительства Рязанской области, на котором шла речь об итогах акции по озеленению региона.

Отмечается, что работа была организована по поручению главы региона и соответствует ключевым задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

Губернатор обратил внимание на то, что один из главных атрибутов, которые делают уютным город, — деревья. Он поблагодарил всех, кто участвовал 18 октября в Едином дне озеленения.

«Все прекрасно поработали. Только в областном центре озеленили более 200 площадок. Благодарю всех за участие в акции. Это тысячи людей: работники госучреждений, предприятий, организаций соцсферы, участники и ветераны специальной военной операции, в том числе те, кто обучается по программе «ГЕРОИ62», военнослужащие 137 полка, активисты ТОС, представители общественных объединений и многие другие. Замечательное дело. Вместе с юнармейцами сам высадил пять рябин в сквере у стелы «Рязань — город трудовой доблести», — подчеркнул Павел Малков.

Он напомнил о том, что месяц озеленения продолжится до конца октября, дальше эта работа будет масштабироваться. Глава региона поручил составить планы по озеленению региона на следующий год.

Министр ТЭК и ЖКХ области Артем Уворвихвост доложил на заседании о том, что в Рязанской области в целом в этой экологической акции приняли участие порядка 11 тысяч человек. На 423 территориях высадили более 9000 зеленых насаждений на общей площади 184 тыс. кв. метров. Это хвойные породы, лиственные деревья, декоративные кустарники. Всего в ходе месяца озеленения в регионе высажено около 15 000 саженцев.