Лавров: РФ не пойдет на перемирие без устранения первопричин конфликта

МИД России Сергей Лавров заявил, что немедленное прекращение огня в Украине приведет к забвению причин конфликта и усугубит ситуацию, оставив часть страны под контролем «нацистского режима». По его словам, это противоречит договоренностям между Путиным и Трампом, и Россия не согласится на перемирие без устранения коренных причин конфликта. Лавров также отметил, что прекращение огня сохранит в Украине запрет на русский язык и опроверг сообщения о переносе встречи Путина и Трампа. Также он подчеркнул, что спецоперация России достигает целей и будет успешно завершена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немедленное прекращение огня в Украине может привести к тому, что первопричины конфликта будут забыты. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это лишь усугубит ситуацию, оставив значительную часть страны под контролем «нацистского режима». Лавров подчеркнул, что такая ситуация противоречит договоренностям, достигнутым между президентами Путиным и Трампом.

Он также отметил, что Россия не согласится на перемирие, пока не будут устранены коренные причины конфликта.

Министр добавил, что прекращение огня оставит часть Украины единственным местом на Земле, где законодательно запрещен русский язык. Лавров также прокомментировал информацию западных СМИ о возможной отсрочке встречи Путина и Трампа, назвав ее недостоверной.

Также он отметил, что спецоперация России достигает своих целей и будет успешно завершена.