Госдума предложила признать криптовалюту совместно нажитым имуществом

Депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой разрешить признание криптовалюты совместно нажитым имуществом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект, подготовленный членом комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорем Антропенко. По его мнению, растущее число россиян, использующих цифровую валюту для накопления и инвестиций, требует четкого правового регулирования. Он подчеркнул, что отсутствие ясных норм может привести к рискам ущемления имущественных прав одного из супругов в случае развода или других имущественных споров. Законопроект уже передан председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной для предварительной правовой оценки.

Депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой разрешить признание криптовалюты совместно нажитым имуществом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект, подготовленный членом комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорем Антропенко.

По его мнению, растущее число россиян, использующих цифровую валюту для накопления и инвестиций, требует четкого правового регулирования. Он подчеркнул, что отсутствие ясных норм может привести к рискам ущемления имущественных прав одного из супругов в случае развода или других имущественных споров.

Законопроект уже передан председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной для предварительной правовой оценки.