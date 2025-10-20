Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 81.80 / 81.60 20/10 17:19
Нал. EUR 95.67 / 96.67 20/10 17:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 120
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 999
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 719
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Солотче открыли мемориальную доску генералу-лейтенанту Петру Кокореву
В Солотче открыли мемориальную доску в честь Петра Ивановича Кокорева — ученого школы № 32, генерал-лейтенанта и участника Великой Отечественной войны. Петр Кокорев родился 12 июня 1900 года в крестьянской семье Солотчи, работал на Путиловском заводе в Петербурге, с 1917 года служил в Красной Армии. Окончил Военную академию имени Фрунзе и Академию Генштаба. Занимал должности начальника штаба 8-й, 59-й, 2-й Ударной армий и Ленинградского военного округа. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденами Кутузова I и II степеней.

В Солотче состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной Петру Ивановичу Кокореву — ученику школы № 32, генерал-лейтенанту и участнику Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани.

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации города Рязани Виталий Артемов, префект Солотчи Алексей Матасов, депутаты, ученики школы и жители микрорайона.

Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче в крестьянской семье. После окончания начальной школы он уехал в Петербург, где начал трудовую деятельность на Путиловском заводе. В октябре 1917 года Кокорев стал красногвардейцем, а в 1918 году вступил в ряды Красной Армии, служение которой стало смыслом его жизни. Он прошел обучение в полковой школе и командовал взводом. В 30-е годы генерал окончил Военную академию имени Фрунзе и Академию Генштаба.

Кокорев занимал ответственные должности начальника штаба 8-й и 59-й армий, 2-й Ударной армии и Ленинградского военного округа. За свои заслуги он был награжден множеством орденов и медалей, включая орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова 2-й степени и ордена Кутузова 1-й и 2-й степеней.