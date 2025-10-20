В Солотче открыли мемориальную доску генералу-лейтенанту Петру Кокореву

В Солотче состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной Петру Ивановичу Кокореву — ученику школы № 32, генерал-лейтенанту и участнику Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани.
В мероприятии приняли участие глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации города Рязани Виталий Артемов, префект Солотчи Алексей Матасов, депутаты, ученики школы и жители микрорайона.
Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче в крестьянской семье. После окончания начальной школы он уехал в Петербург, где начал трудовую деятельность на Путиловском заводе. В октябре 1917 года Кокорев стал красногвардейцем, а в 1918 году вступил в ряды Красной Армии, служение которой стало смыслом его жизни. Он прошел обучение в полковой школе и командовал взводом. В 30-е годы генерал окончил Военную академию имени Фрунзе и Академию Генштаба.
Кокорев занимал ответственные должности начальника штаба 8-й и 59-й армий, 2-й Ударной армии и Ленинградского военного округа. За свои заслуги он был награжден множеством орденов и медалей, включая орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова 2-й степени и ордена Кутузова 1-й и 2-й степеней.