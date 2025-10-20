В Рязани стартовали игры домашней серии Чемпионата России по хоккею

В воскресенье, 19 октября, рязанцы уступили самарскому клубу «ЦСК ВВС». Впереди у команды еще 3 матча дома: во вторник, 21 октября, в 19:00 рязанские хоккеисты выйдут на лед против казанского «Барса». В четверг, 23 октября, также в 19 часов Рязань-ВДВ сыграет с командой «Челны» из Набережных Челнов. В субботу, в 17:00 их соперником станет Нефтяник из Альметьевска. Все матчи пройдут во дворце спорта Олимпийский.

В Рязани стартовали игры домашней серии Чемпионата России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба ДС «Олимпийский».

В воскресенье, 19 октября, рязанцы уступили самарскому клубу «ЦСК ВВС». Впереди у команды еще 3 матча дома: во вторник, 21 октября, в 19:00 рязанские хоккеисты выйдут на лед против казанского «Барса». В четверг, 23 октября, также в 19 часов Рязань-ВДВ сыграет с командой «Челны» из Набережных Челнов. В субботу, в 17:00 их соперником станет Нефтяник из Альметьевска. Все матчи пройдут во дворце спорта Олимпийский.