В Красноярске местная жительница выжила после падения с шестого этажа. Об этом сообщают «Плохие новости».
Отмечается, что однажды ее молодой человек предложил попробовать наркотики, а затем сильно избил. В результате потасовки девушка выпала из окна.
Сначала следствие отказалось возбуждать уголовное дело, считая, что падение было случайным. Позже, после судебного разбирательства, решение было отменено.
Пострадавшая осталась инвалидом первой группы и нуждается в длительной реабилитации.