В Красноярске местная жительница выжила после падения с шестого этажа. Об этом сообщают «Плохие новости».

Отмечается, что однажды ее молодой человек предложил попробовать наркотики, а затем сильно избил. В результате потасовки девушка выпала из окна.

Сначала следствие отказалось возбуждать уголовное дело, считая, что падение было случайным. Позже, после судебного разбирательства, решение было отменено.

Пострадавшая осталась инвалидом первой группы и нуждается в длительной реабилитации.