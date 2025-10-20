Ученые рассказали о правильном приеме магния

Ученые рассказали о правильном приеме магния. Об этом пишет портал The Conversation.

Отмечается, что магний — ключевой нутриент, необходимый для работы ферментов, мышц, нервов и энергии. Его дефицит может вызвать судороги, усталость и другие проблемы. Основные источники магния: орехи, семена, цельнозерновые, морепродукты, мясо, бобовые, зеленые овощи и темный шоколад. Суточная норма: 310-420 мг для взрослых и 30-410 мг для детей.

Добавки магния популярны, но исследования не подтверждают их эффективность для всех случаев. Они могут помочь при мигренях (122-600 мг в день), но их влияние на сон и мышечные спазмы неоднозначно. БАДы различаются по дозировке и составу, и важно учитывать общую дозу при приеме поливитаминов.

При подозрении на дефицит магния лучше проконсультироваться с врачом и сдать анализ, чем сразу принимать добавки. В большинстве случаев достаточно сбалансированного питания.