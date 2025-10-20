Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
Срд, 22
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 81.80 / 81.60 20/10 17:19
Нал. EUR 95.67 / 96.67 20/10 17:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 120
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 998
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 719
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Ученые рассказали о правильном приеме магния
Отмечается, что магний — ключевой нутриент, необходимый для работы ферментов, мышц, нервов и энергии. Его дефицит может вызвать судороги, усталость и другие проблемы. Основные источники магния: орехи, семена, цельнозерновые, морепродукты, мясо, бобовые, зеленые овощи и темный шоколад. Суточная норма: 310-420 мг для взрослых и 30-410 мг для детей.

Ученые рассказали о правильном приеме магния. Об этом пишет портал The Conversation.

Отмечается, что магний — ключевой нутриент, необходимый для работы ферментов, мышц, нервов и энергии. Его дефицит может вызвать судороги, усталость и другие проблемы. Основные источники магния: орехи, семена, цельнозерновые, морепродукты, мясо, бобовые, зеленые овощи и темный шоколад. Суточная норма: 310-420 мг для взрослых и 30-410 мг для детей.

Добавки магния популярны, но исследования не подтверждают их эффективность для всех случаев. Они могут помочь при мигренях (122-600 мг в день), но их влияние на сон и мышечные спазмы неоднозначно. БАДы различаются по дозировке и составу, и важно учитывать общую дозу при приеме поливитаминов.

При подозрении на дефицит магния лучше проконсультироваться с врачом и сдать анализ, чем сразу принимать добавки. В большинстве случаев достаточно сбалансированного питания.