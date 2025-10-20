Стала известна стоимость самого дешевого деревенского дома в России

Стала известна стоимость самого дешевого деревенского дома в России. Об этом пишет ТАСС.

Самый доступный по цене объект, соответствующий статусу индивидуального жилищного строительства, продается за 110 тысяч рублей в деревне Молгачкино, Чувашия.

Этот одноэтажный деревянный дом площадью 40 квадратных метров был построен в 1955 году и отапливается печью. На участке площадью 40 соток расположены баня и скважина для воды.

Второе место занимает дом в деревне Ситцева, Челябинская область, который продается за 150 тысяч рублей. Одноэтажный дом с тремя спальнями общей площадью 53,6 квадратных метра, построенный в 1998 году. Продается без мебели и нуждается в ремонте. Участок имеет площадь 14 соток.

Третье место в рейтинге занимает одноквартирный дом площадью 42 квадратных метра в селе Талдан, Амурская область, оцененный в 237 тысяч рублей. Построенный в 1955 году, дом частично меблирован, отапливается печью и имеет погреб. На участке площадью 17 соток расположен кирпичный гараж с отоплением и огород с плодово-ягодными деревьями и кустарниками.