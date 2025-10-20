Рязанская область заняла 27 место по научно-технологическому развитию

Для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. Лидерами рейтинга стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург, замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная область.