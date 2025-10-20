Рязанцам рассказали, почему опасно пренебрегать сном

Недосып нарушает работу иммунной системы, сбивает гормональный баланс и лишает тело способности к самовосстановлению. Именно во сне образуется коллаген, отвечающий за упругость кожи. Несколько бессонных ночей приводят к появлению мешков под глазами и морщин из-за снижения его выработки. Кроме того, ночью активизируется иммунная система, уничтожая вредоносные клетки, включая атипичные.