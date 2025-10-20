Рязанцам рассказали, почему опасно пренебрегать сном
Недосып нарушает работу иммунной системы, сбивает гормональный баланс и лишает тело способности к самовосстановлению. Именно во сне образуется коллаген, отвечающий за упругость кожи. Несколько бессонных ночей приводят к появлению мешков под глазами и морщин из-за снижения его выработки. Кроме того, ночью активизируется иммунная система, уничтожая вредоносные клетки, включая атипичные.
Россиянам рассказали, почему опасно пренебрегать сном. Об этом сообщил сомнолог Роман Бузунов на Пятом канале.
Эксперт подчёркнул, что сон — не пауза в работе мозга, а жизненно необходимый физиологический процесс.
