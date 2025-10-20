Опубликован портрет среднестатистического россиянина

Опубликован портрет среднестатистического россиянина. Его публикует агентство «Прайм».

Согласно статистике, женщин в России оказалось на 10 миллионов больше, чем мужчин. На долю женского пола приходится 54% населения, а мужского — 46%.

Средний возраст россиянок — 38 лет, а россиян — 43 года. Средний рост женщин в России составляет 159,5 см, мужчин — 162,9 см.

В официальном браке состоят 63% мужчин и 54% женщин.

75% россиян живут в городах, еще 25% в селах. Средняя зарплата россиянина, по статистике, составляет 89 069 рублей.