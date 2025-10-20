МВД предупредило о попытках мошенников получить доступ к корпоративным номерам

Отмечается, что в результате аферисты могут проникнуть во внутреннюю связь компании. Их главная цель — «мастер-sim», основная sim-карта, к которой привязан корпоративный номер и виртуальная АТС, через которую проходят звонки и сообщения всех сотрудников. Если преступник получает дубликат такой карты, он фактически овладевает контролем над корпоративной сетью. Это включает возможность управления звонками и сообщениями, изменения настроек и лицевого счета компании у оператора.

Власть над такими sim-картами позволяет мошенникам перехватывать СМС с кодами доступа к банковским счетам и сервисам, зарегистрированным на корпоративные номера. Кроме того, они могут отправлять фишинговые сообщения от имени компании внутри корпоративной сети.