Бензин марки АИ-92 снова побил рекорд по цене на бирже
Цена на бензин АИ-92 снова побила рекорд на российской бирже 20 октября. По данным торгов, стоимость бензина достигла 74 336 рублей за тонну. АИ-95 по территориальному индексу европейской части подешевел до 79,622 тысячи рублей.
Бензин марки АИ-92 снова побил рекорд по цене на бирже. Об этом сообщает «Прайм».
Цена на бензин АИ-92 снова побила рекорд на российской бирже 20 октября.
По данным торгов, стоимость бензина достигла 74 336 рублей за тонну. АИ-95 по территориальному индексу европейской части подешевел до 79,622 тысячи рублей.