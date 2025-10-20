Бензин марки АИ-92 снова побил рекорд по цене на бирже

Цена на бензин АИ-92 снова побила рекорд на российской бирже 20 октября. По данным торгов, стоимость бензина достигла 74 336 рублей за тонну. АИ-95 по территориальному индексу европейской части подешевел до 79,622 тысячи рублей.