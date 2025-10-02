Рязань
Жители Спас-Клепиков стали свидетелями солнечного гало
Утром 2 октября жители Спас-Клепиков стали свидетелями оптического явления — гало. Об этом пишет ИД «Пресса».

Это свечение, обычно проявляющееся в виде кольца, возникает вокруг солнца или луны из-за особого преломления световых лучей.

Воспитатель детского сада № 2 Валентина Шленкина поделилась фотографией этого редкого явления. Она отметила, что вместе с детьми на прогулке им повезло увидеть такое зрелище.

«Мы увидели такую красоту, и малышам это очень понравилось», — рассказала Валентина Сергеевна.

Фото: ИД «Пресса»