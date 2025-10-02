Рязань
В рязанском ЗАГСе назвали возраст самых взрослых жениха и невесты в 2025 году
Назван возраст самых взрослых жениха и невесты в 2025 году в Рязанской области. Об этом сообщила начальник регионального ЗАГСа Елена Сорокина в своих соцсетях.

Самым взрослым жениху и невесте в этом году было по 87 лет. Причем речь идет о разных парах.

Кроме того, по словам Сорокиной, всего за девять месяцев 2025 года в Рязанской области поженились 313 пар в возрасте старше 60 лет. Число таких свадеб выросло по сравнению с прошлым годом (276).

Отмечается, что мужчины в возрасте старше 60 лет заключали брак чаще женщин (191 и 122 соответственно).