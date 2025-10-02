В Рязанской области составили рейтинг районов по производству молока

В список вошли: Рязанский район, где надоили 67 тыс. тонн; Рыбновский район, 65 тыс. тонн; Шацкий район, 64,8 тыс. тонн; Пителинский округ, 47 тыс. тонн; Александро-Невский район, 40 тыс. тонн. Отмечается, что всего в Рязанской области молочным животноводством занимаются 67 предприятий.