Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 867
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 203
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 290
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 301
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В список вошли: Рязанский район, где надоили 67 тыс. тонн; Рыбновский район, 65 тыс. тонн; Шацкий район, 64,8 тыс. тонн; Пителинский округ, 47 тыс. тонн; Александро-Невский район, 40 тыс. тонн. Отмечается, что всего в Рязанской области молочным животноводством занимаются 67 предприятий.

В Рязанской области составили рейтинг районов по производству молока. Об этом сообщает минсельхоз.

В список вошли:

  • Рязанский район, где надоили 67 тыс. тонн;
  • Рыбновский район, 65 тыс. тонн;
  • Шацкий район, 64,8 тыс. тонн;
  • Пителинский округ, 47 тыс. тонн;
  • Александро-Невский район, 40 тыс. тонн.

Отмечается, что всего в Рязанской области молочным животноводством занимаются 67 предприятий.