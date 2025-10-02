В Краснодарском крае 11-летний мальчик упал в яму и провел там всю ночь

В Апшеронске Краснодарского края 11-летний мальчик Артём провел всю ночь в яме, упав в котлован, вырытый под сваи для будущего строительства. Об этом сообщается в телеграм-канале «112».

Инцидент произошел вечером 1 октября, когда мальчик возвращался с тренировки. В темноте он не заметил провал в земле и оказался в ловушке, звал на помощь, но рядом никого не было.

Мать Артёма искала сына всю ночь. Его обнаружили случайные прохожие только утром 2 октября около 10 часов. Ребенок провел в холодной яме более 12 часов при температуре +8 градусов. Врачи диагностировали у него переохлаждение и ушибы левой стопы и голени.

Сейчас Артём находится в больнице вместе с мамой, а инспекторы по делам несовершеннолетних планируют провести с ними воспитательную беседу.

Фото: 112