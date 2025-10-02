Ученые сообщили о продолжении магнитной бури на Земле

Согласно исследованиям лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки. Шторм, начавшийся во вторник утром, длится более 50 часов. Отмечается, что причиной затяжной магнитной бури стала высокая скорость солнечного ветра.