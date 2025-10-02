Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
12°
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
ЦБ USD 81.5 -1.11 02/10
ЦБ EUR 95.64 -1.22 02/10
Нал. USD 81.00 / 82.00 02/10 12:57
Нал. EUR 96.45 / 97.53 02/10 12:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 867
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 203
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 290
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 301
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Ученые сообщили о продолжении магнитной бури на Земле
Согласно исследованиям лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки. Шторм, начавшийся во вторник утром, длится более 50 часов. Отмечается, что причиной затяжной магнитной бури стала высокая скорость солнечного ветра.

Ученые сообщили о продолжении магнитной бури на Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ИКИ РАН.

Согласно исследованиям лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки.

Шторм, начавшийся во вторник утром, длится более 50 часов.

Отмечается, что причиной затяжной магнитной бури стала высокая скорость солнечного ветра.