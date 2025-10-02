Стало известно, придет ли в Рязанскую область потепление в ближайшие дни

По данным специалистов, в Рязанской области вечером 5 октября и утром 6 октября ожидаются дожди. Августовских температур в начале следующей недели не ожидается. Однако, как уточнили эксперты, потепление до +18 градусов днем и +10 градусов ночью будет. Оно придет к концу следующей недели. Циклоническая активность окажется выше первоначальных ожиданий, больше будет облаков и осадков. В целом, как указано в публикации, с 4 октября в регионе ожидается теплая для октября погода с температурами на 2-4 градуса выше нормы. Столбики термометров будут показывать больше +10 градусов.

Стало известно, придет ли в Рязанскую область потепление в ближайшие дни. Об этом сообщили в соцсетях НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

По данным специалистов, в Рязанской области вечером 5 октября и утром 6 октября ожидаются дожди. Августовских температур в начале следующей недели не ожидается.

Однако, как уточнили эксперты, потепление до +18 градусов днем и +10 градусов ночью будет. Оно придет к концу следующей недели. Циклоническая активность окажется выше первоначальных ожиданий, больше будет облаков и осадков.

В целом, как указано в публикации, с 4 октября в регионе ожидается теплая для октября погода с температурами на 2-4 градуса выше нормы. Столбики термометров будут показывать больше +10 градусов.