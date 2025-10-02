С начала года рязанские сельхозпредприятия произвели 481 тысячу тонн молока

С начала 2025 года сельскохозяйственные предприятия Рязанской области произвели 481 тысячу тонн молока, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Основными факторами роста стали два новых комплекса: «Приокское мясо» в Спасском районе и «Дмитриево» в Касимовском округе. Лидером по надоям молока стал Рязанский район, где было произведено 67 тысяч тонн, за ним следует Рыбновский район с 65 тысячами тонн. В десятку лучших районов по производству молока также вошли Шацкий, Пителинский, Александро-Невский, Касимовский, Спасский, Захаровский, Пронский и Старожиловский районы, которые вместе обеспечивают более 88% от общего объема молока в регионе.

В Рязанской области молочным животноводством занимаются 67 предприятий. Среди крупнейших производителей выделяются «Ока Молоко», «Русская Аграрная Группа», «Авангард», «Вакинское Агро», АПК «Русь», колхоз имени Ленина и «Дмитриево». По итогам 2024 года Рязанская область заняла 12 место в России по объему производства молока и 3 место в Центральном федеральном округе, улучшив свои позиции по сравнению с тремя годами ранее.