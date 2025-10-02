Рязань
С начала года рязанские сельхозпредприятия произвели 481 тысячу тонн молока
С начала 2025 года сельхозпредприятия Рязанской области произвели 481 тысячу тонн молока — на 3% больше, чем за тот же период 2024 года. Рост обеспечили новые комплексы «Приокское мясо» (Спасский район) и «Дмитриево» (Касимовский округ). Лидеры по надоям — Рязанский (67 тыс. тонн) и Рыбновский районы (65 тыс. тонн). В топ-10 по производству вошли также Шацкий, Пителинский, Александро-Невский и другие районы, дающие более 88% общего объема. В регионе молочным животноводством занимаются 67 предприятий, среди крупнейших — «Ока Молоко», «Русская Аграрная Группа», «Авангард», «Дмитриево» и другие. В 2024 году область заняла 12-е место по России и 3-е — в Центральном федеральном округе, улучшив позиции за последние три года.

С начала 2025 года сельскохозяйственные предприятия Рязанской области произвели 481 тысячу тонн молока, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Основными факторами роста стали два новых комплекса: «Приокское мясо» в Спасском районе и «Дмитриево» в Касимовском округе. Лидером по надоям молока стал Рязанский район, где было произведено 67 тысяч тонн, за ним следует Рыбновский район с 65 тысячами тонн. В десятку лучших районов по производству молока также вошли Шацкий, Пителинский, Александро-Невский, Касимовский, Спасский, Захаровский, Пронский и Старожиловский районы, которые вместе обеспечивают более 88% от общего объема молока в регионе.

В Рязанской области молочным животноводством занимаются 67 предприятий. Среди крупнейших производителей выделяются «Ока Молоко», «Русская Аграрная Группа», «Авангард», «Вакинское Агро», АПК «Русь», колхоз имени Ленина и «Дмитриево». По итогам 2024 года Рязанская область заняла 12 место в России по объему производства молока и 3 место в Центральном федеральном округе, улучшив свои позиции по сравнению с тремя годами ранее.