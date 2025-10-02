РИА Новости: ВСУ начали вывод войск из Константиновки
Отмечается, что украинская армия отходит в район Дружковки. Такие действия ВСУ не единичны и связаны с продвижением российских войск и активностью беспилотников ВС РФ на данном участке.
