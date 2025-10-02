Над Россией за ночь сбили 85 беспилотников ВСУ

38 беспилотников перехватили над Воронежской областью, 13 — над Крымом, 11 — над Белгородской областью. Еще 10 украинских дронов сбили над Саратовской областью, семь — над Ростовской областью. Четыре БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, два — над Пензенской областью.

Над Россией за ночь сбили 85 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом 2 октября сообщило Минобороны в своих соцсетях.

