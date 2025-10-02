На трассе М-5 в Рязанской области произошло ДТП с большегрузами

Авария произошла в четверг, 2 октября, на трассе М-5 в Шацком округе. Столкнулись два большегруза. Судя по кадрам, один из них после столкновения загорелся. Информации о пострадавших нет.