На руководителя рязанского автосалона возбудили дело из-за уклонения от налогов

По данным следствия, мужчина оформлял фиктивные сделки по приобретению в 2024 году товаров у коммерческой организации, которая в действительности их не поставляла, и представил налоговые декларации по НДС с заведомо ложными сведениями. В результате предприятие не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 138 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. Проводится расследование.

На руководителя рязанского автосалона возбудили дело из-за уклонения от налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, мужчина оформлял фиктивные сделки по приобретению в 2024 году товаров у коммерческой организации, которая в действительности их не поставляла, и представил налоговые декларации по НДС с заведомо ложными сведениями. В результате предприятие не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 138 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

Проводится расследование.