Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 903
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 224
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 306
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 329
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
На руководителя рязанского автосалона возбудили дело из-за уклонения от налогов
По данным следствия, мужчина оформлял фиктивные сделки по приобретению в 2024 году товаров у коммерческой организации, которая в действительности их не поставляла, и представил налоговые декларации по НДС с заведомо ложными сведениями. В результате предприятие не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 138 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. Проводится расследование.

