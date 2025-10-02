Молодежный центр ГРПЗ провел заводской субботник

Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в субботнике, организованном Молодежным центром.

В минувший выходной члены Молодежного центра и сотрудники различных подразделений встретились, чтобы очистить от мусора, сухих листьев и опавших веток прилегающую к заводу территорию. Неравнодушные заводчане были обеспечены необходимым инвентарем: перчатками и пакетами.

«Мы стараемся проводить субботники регулярно, вносим свой вклад в поддержание чистоты в нашем родном городе. Наши мероприятия дают новым сотрудникам возможность влиться в коллектив, старожилам — пообщаться в неформальной обстановке теплым осенним утром, при этом сделать что-то полезное, значимое», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Впечатлениями поделилась Наталья Глаголева, участница субботника: «Небольшой, но дружной компанией с большим удовольствием поучаствовали в субботнике, навели чистоту и порядок на территории. Совместный труд объединяет, а его результат радует глаз!»

«Такие мероприятия не только помогают навести порядок, но и воспитывают важные качества: ответственность, способность к взаимовыручке и командный дух. Они сближают людей, учат работать сообща и видеть результат своего труда», — добавляет Арина Чиркова.

Субботники стали заводской традицией, они проводятся два раза в год — весной и осенью. Организатором выступает Молодежный центр завода, принять участие может любой желающий.

Молодежный центр АО «ГРПЗ» уже на протяжении 20 лет занимается реализацией социально значимых проектов: проведением спортивных, культурно-массовых мероприятий и научно-технических конференций. Деятельность объединения способствует интеграции молодых сотрудников в коллектив, раскрытию их творческого потенциала, всестороннему развитию и профессиональному росту, поддержанию корпоративной культуры и решению приоритетных задач предприятия.