Гидрометцентр: в России предстоящая зима будет холоднее предыдущей

В ноябре и декабре в ЦФО средняя температура воздуха ожидается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской России январь 2026 года прогнозируют значительно холоднее, чем в 2025. Помимо этого, согласно прогнозу Гидрометцентра, в марте 2026 года на большей части страны температура воздуха будет выше нормы.

В Гидрометцентре сообщили, что в России предстоящая зима будет холоднее предыдущей. Об этом 2 октября пишет ТАСС.

