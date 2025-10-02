Гидрометцентр: в России предстоящая зима будет холоднее предыдущей
В ноябре и декабре в ЦФО средняя температура воздуха ожидается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской России январь 2026 года прогнозируют значительно холоднее, чем в 2025. Помимо этого, согласно прогнозу Гидрометцентра, в марте 2026 года на большей части страны температура воздуха будет выше нормы.
