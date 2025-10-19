В небе над Рязанской областью сбили беспилотник

Как отметили в Минобороны, всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов. 12 — над территорией Самарской области, 11 БПЛА сбили над территорией Саратовской области, по пять в Ростовской и Воронежской областях, три беспилотника уничтожили в Республике Крым, по два БПЛА уничтожили в Брянской и Липецкой областях, и по одному над территорией Волгоградской области, Оренбургской области, Рязанской области, Тверской области, а также над территорией Тульской области. Беспилотную опасность в Рязанской области РСЧС отменили в 6:05 утра 19 октября