За сутки в перинатальном центре в Рязани родились сразу 14 девочек

За сутки в перинатальном центре в Рязани родились сразу 14 девочек. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба медучреждения.

Всего за сутки на свет появились 17 детей. Только трое из них — мальчики.

Отмечается, что впервые за долгое время почти все малыши, родившиеся за сутки в перинатальном центре, оказались одного пола.

Один из 17 младенцев появился на свет раньше срока. Сейчас мальчик находится в стабильном состоянии.